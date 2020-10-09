Мэр Янтарного Алексей Заливатский ответил на обвинения в коррупции

Алексей Заливатский Фото: Иван МАРКОВ

Мэр Янтарного Алексей Заливатский ответил на обвинения в сокрытии доходов. Корреспонденту «Комсомолки» он объяснил, что собирался отчитаться по 16 миллионам, не указанным в декларации, только в конце этого года.

- Я пояснительную давал уже в антикоррупционную службу, - сообщил Заливатский, - что эта сделка купли-продажи у меня по факту состоялась и была зарегистрирована в феврале 2020 года. Соответственно, весь этот доход должен быть указан в декларации за 2020 год, и он будет указан. Что касается незадекларированной квартиры или чьего-то недвижимого имущества в Москве – это одна четвертая квартиры, которая на супругу оформлена. Ее родители в 1994 году приватизировали квартиру, и на нее одну четвертую зарегистрировали. Она знать не знала.

Напомним, утром 9 октября в ходе оперативного совещания в правительстве области губернатор Антон Алиханов поручил первому вице-премьеру Алексею Родину собрать совет депутатов Янтарного и донести до них результаты проверки главы администрации Янтарного.