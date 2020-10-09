Алиханов – о выборе нового главы Янтарного: Конкурс на эту должность не должен быть формальным

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В пятницу, 9 октября, губернатор Антон Алиханов предложил депутатам Янтарного рассмотреть вопрос о недоверии главе администрации. Решение об этом было принято после проведенной проверки достоверности сведений о доходах главы администрации муниципалитета Алексея Заливатского.

Как сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве руководитель Службы по противодействию коррупции Калининградской области Александр Кириенко, сити-менеджер не указал в декларации доход в размере 16,1 млн рублей от продажи недвижимости, а также земельный участок, административное здание и долю супруги в квартире. После этого Алиханов поручил донести информацию о результатах проверки депутатам Янтарного, которые имеют право расторгнуть контракт с Заливатским.

«Скорее всего, уже на следующей неделе мы внесем представление относительно решения о доверии или недоверии главе администрации», - заявил Алиханов.

Глава региона добавил, что то предстоящий конкурс на эту должность не должен быть формальным кандидатам необходимо представить свои идеи, нацеленные на развитие поселка.

«Многие годы в Янтарном не решаются проблемы водоснабжения, водоотведения, несмотря на то, что выделяются деньги на эти цели, - сказал Алиханов. - Понимаю, что надо заниматься туризмом, но программы развития должны быть про поселок, про жителей, а не про тех, кто туда приезжает на выходные. Это тоже важно, но надо заниматься людьми, которые там живут».

Алексей Заливатский сообщил «Комсомолке», что сделка купли-продажи по факту состоялась и была зарегистрирована в феврале 2020 года. Соответственно, весь этот доход должен быть указан в декларации за 2020 год, и он будет указан.

«Что касается незадекларированной квартиры или чьего-то недвижимого имущества в Москве – это одна четвертая квартиры, которая на супругу оформлена. Ее родители в 1994 году приватизировали квартиру, и на нее одну четвертую зарегистрировали. Она знать не знал», - сказал сити-менеджер.

Позже он прокомментировал ситуацию на своей странице в «Фейсбук», отметив, что «травля началась три месяца назад».