Мэрия Калининграда: Сквозное движение на участке Тенистой аллеи закрыто до 14 декабря

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В Калининграде до декабря продлили закрытие сквозного движения на участке Тенистой аллеи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто до 14 декабря на участке от дома № 33 до ул. Брусничной, чтобы обеспечить безопасность аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки.

На время работ автобусный маршрут № 48 направляется по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Химической, проспекту Мира, ул. Серж. Мишина и далее согласно существующей схеме движения.