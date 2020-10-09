На 17-летнего подростка из Балтийска завели дело за кражу денег с банковской карты пенсионерки

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В Балтийске на 17-летнего подростка завели уголовное дело. Юноша подозревается в краже денег с банковского счета пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в августе подросток нашел мобильный телефон, принадлежащий 69-летней местной жительнице, вытащил из него сим-карту, которую установил в свой телефон и, используя приложение мобильного банка, перевел с ее банковского счета на свой 9600 рублей.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.