В Калининграде отремонтируют фасады зданий XIX века на улице Школьной

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде отремонтируют два здания XIX века, в которых расположены корпуса школы №46 (улица Школьная, 2). Об этом глава города Алексей Силанов сказал в пятницу, 9 октября.

- В следующем году этой части Московского района будет усилено внимание. В рамках реализации федерального проекта по формированию современной городской среды запланирована реконструкция сквера у «Киноленда». В рамках этих мероприятий надо привести в порядок красивые фасады двух школьных зданий, которые являются памятниками архитектуры, - сказал глава города.

По словам Алексей Силанова, в Московском районе в 2021 году планируют отремонтировать улицы Павлика Морозова, Автомобильная, Транспортная, Судостроительная. Позже займутся улицей Киевской.