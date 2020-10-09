Власти озвучили параметры областного бюджета на 2021 год

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В пятницу, 9 октября, на заседании правительства рассмотрели проект бюджета Калининградской области на 2021год.

Как сообщил министр финансов Виктор Порембский, доходы в 2021 году составят 119,1 миллиарда рублей, расходы – 123,3 млрд руб. Дефицит в размере 4,2 млрд рублей, по словам Порембского, планируется покрыть сформированном в текущем году резервом остатков на счете бюджета и привлечением заимствований.

«При этом мы не снижаем социальные обязательства, более того, они расширяются, – отметил Виктор Порембский. – Растет численность занятых в бюджетной сфере, значительный объем средств направляется на программы благоустройства и капитальные вложения в социальную и коммунальную инфраструктуру, увеличивается объем дорожного фонда».

Он отметил, что балансировка бюджета была особенно сложной с учетом текущей ситуации, ростом расходов на COVID и поддержку экономики. Поступление налоговых и неналоговых доходов в этом году замедлилось, но в плановой трехлетке минфин планирует выйти на привычную траекторию роста.