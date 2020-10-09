К вечеру субботы в Калининграде тепло дадут в 70 процентов жилых домов

. Фото: Александр КАТЕРУША

«Калининградтеплосеть» на сто процентов готова к отопительному сезону, уже в субботу в 70 процентов домов должно появиться тепло. Об этом сказал Александр Салмин, руководитель предприятия «Калининградтеплосеть».

- Завтра [в субботу, 10 сентября] начнем подключать жилой фонд. Думаю, что к вечеру 70 процентов мы подключим. Все будет зависеть от того, как сработают управляющие компании, которые также должны подключать жилой фонд, - сказал он.

По словам Александра Салмина уже в пятницу в Московском районе Калининграда часть управляющих компаний начали подключать жилые дома к теплу.

Руководитель «Калининградтеплосети» сказал, что сети и трубы в городе должны выдержать зимой и прорывов не будет.

- Моменты всякие могут быть, но я надеюсь, что мы пройдем эту зиму хорошо. Мы в этом году очень много ремонтов провели и перекладок, - заключил он.