Алексей Силанов: Ремонт ул. Киевской это перспектива трех лет

Алексей Силанов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде отремонтируют улицу Киевскую. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в пятницу, 9 октября.

- В рамках реконструкции улицы Киевской мы намерены сделать благоустройство кольца и территории справа от улицы Киевской. У этого района прекрасные перспективы, – говорит мэр. - На следующий год в рамках реализации федерального проекта по формированию современной городской среды запланирована и реконструкция сквера у «Киноленда».

По словам Главы Калининграда, работы по проектированию уже ведутся и ремонт улицы Киевской вместе с благоустройством прилегающих территорий – это перспектива трех лет.

Алексей Силанов отметил, что в 2021 году Московскому району города будет уделено особое внимание властей. Отремонтировать хотят улицу Павлика Морозова, Автомобильная, Транспортная, Судостроительная.