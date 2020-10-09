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Выяснилось, откуда в форте «Штайн» появились 300 мешков с человеческими костями

Как установили сотрудники СКР, останки складировала организация, занимающаяся археологическими изысканиями
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Почему останки не были захоронены должным образом, выяснит следствие.

Почему останки не были захоронены должным образом, выяснит следствие.

Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Следственном управлении СКР по Калининградской области оперативно провели проверку по факту обнаружения 8 октября в фоте № 1 «Штайн» Калининграда около 300 мешков, набитых человеческими костями.

- По предварительным данным, указанные мешки доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, занимавшейся с 2013 года на территории региона археологическими изысканиями на строительных объектах, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего и дать им надлежащую правовую оценку.