Выяснилось, откуда в форте «Штайн» появились 300 мешков с человеческими костями

Почему останки не были захоронены должным образом, выяснит следствие. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Следственном управлении СКР по Калининградской области оперативно провели проверку по факту обнаружения 8 октября в фоте № 1 «Штайн» Калининграда около 300 мешков, набитых человеческими костями.

- По предварительным данным, указанные мешки доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, занимавшейся с 2013 года на территории региона археологическими изысканиями на строительных объектах, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего и дать им надлежащую правовую оценку.