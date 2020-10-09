Транспортную карту «Волна Балтики» стали продавать в отделениях почты

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде транспортную карту для оплаты проезда в городском общественном транспорте с этой недели можно приобрести в отделения почты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, с1 октября стоимость проезда для обладателей «Единых» карт выросла только на один рубль: в автобусах, троллейбусах и трамваях билет для них стоит 25 рублей, в маршрутках — 27 рублей.
Адреса отделений «Почты России», где продают «Волну Балтики» – «Единую».
- 236001, Генерала Челнокова, 33
- 236003, Ялтинская, 65 «а»
- 236004, З.Космодемьянской, 23
- 236005, Киевская, 82
- 236006, Московский пр-кт, 99
- 236007, Дмитрия Донского, 1
- 236008, Тельмана, 32
- 236009, Д. Давыдова, 22
- 236010, Красносельская, 31
- 236011, Машиностроительная, 64
- 236013, Лужская, 2
- 236015, Железнодорожная, 29
- 236016, 9 Апреля, 7
- 236017, проспект Победы, 77
- 236019, Беланова, 29
- 236020, Парковая, 1
- 236021, Черняховского, 56
- 236022, Космонавта Леонова, 22
- 236023, Маршала Борзова, 53
- 236028, Можайская, 36
- 236029, Горького, 148
- 236034, Подполковника Емельянова, 82
- 236036, Советский проспект, 38
- 236038 Молодой Гвардии, 1
- 236039 Краснооктябрьская, 6
- 236040 Черняховского, 32
- 236041, Александра Невского, 31
- 236043 Театральная, 19.
- 236044, бульвар Любови Шевцовой, 42.