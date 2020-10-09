Транспортную карту «Волна Балтики» стали продавать в отделениях почты

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде транспортную карту для оплаты проезда в городском общественном транспорте с этой недели можно приобрести в отделения почты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с1 октября стоимость проезда для обладателей «Единых» карт выросла только на один рубль: в автобусах, троллейбусах и трамваях билет для них стоит 25 рублей, в маршрутках — 27 рублей.

Адреса отделений «Почты России», где продают «Волну Балтики» – «Единую».

- 236001, Генерала Челнокова, 33

- 236003, Ялтинская, 65 «а»

- 236004, З.Космодемьянской, 23

- 236005, Киевская, 82

- 236006, Московский пр-кт, 99

- 236007, Дмитрия Донского, 1

- 236008, Тельмана, 32

- 236009, Д. Давыдова, 22

- 236010, Красносельская, 31

- 236011, Машиностроительная, 64

- 236013, Лужская, 2

- 236015, Железнодорожная, 29

- 236016, 9 Апреля, 7

- 236017, проспект Победы, 77

- 236019, Беланова, 29

- 236020, Парковая, 1

- 236021, Черняховского, 56

- 236022, Космонавта Леонова, 22

- 236023, Маршала Борзова, 53

- 236028, Можайская, 36

- 236029, Горького, 148

- 236034, Подполковника Емельянова, 82

- 236036, Советский проспект, 38

- 236038 Молодой Гвардии, 1

- 236039 Краснооктябрьская, 6

- 236040 Черняховского, 32

- 236041, Александра Невского, 31

- 236043 Театральная, 19.

- 236044, бульвар Любови Шевцовой, 42.