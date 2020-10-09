В Калининградской области с начала года очистили 60 км. мелиоративных каналов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала 2020 года в Калининградской привели в порядок около 60 километров мелиоративных каналов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для реконструкции объектов мелиорации в регионе, находящихся в федеральной собственности, до 2025 года предусмотрено почти 900 миллионов рублей. В этом году Калининградской области выделено порядка 570 миллионов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт насосных станций, противопаводковые мероприятия.

«Мы понимаем, что мелиоративная система едина по сути, если некуда будет уходить воде из региональных каналов, то на этом федеральном канале будет проблема. С расчисткой каналов здесь, на достаточно большом польдере, создается дополнительная возможность для выпаса скота, выращивания кормов, – сказал губернатор Антон Алиханов. – Мы достаточно внимательно вместе с министром сельского хозяйства следим за тем, как развивается предприятие «Калининградмелиорация». По сути этот год – начало его большой работы, тем не менее, мы уже смогли достаточно серьезно себя представить, если можно так сказать, на рынке. Работа, которую мы сегодня наблюдаем, это работа на подряде для федерального учреждения по мелиорации. Областное учреждение уже само зарабатывает и может себя обеспечить ресурсами для ускоренного развития не только за счет регионального бюджета, но и за счет заработанных средств. Это тоже хороший источник, который будет вкладываться в развитие системы мелиорации в регионе».

Отметим, что Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения, на нее приходится 23% всех осушаемых и 70% польдерных земель России. Поэтому для польдеров – участков, расположенных ниже уровня моря, вопрос мелиоративного обустройства особенно актуален.