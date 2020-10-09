В конце октября будет закрыто движение по ул. Потемкина в Калининграде

В Калининграде с 26 по 30 октября закрывается сквозное движение транспорта по ул. Потемкина на участке от ул. Курортной до ул. Линейной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет вводится для обеспечения безопасности дорожного движения для переустройства подземного стального распределительного газопровода низкого давления.

В пресс-службе мэрии добавили, что ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на ООО «Е.С. - Строй».