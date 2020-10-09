Калининградец украл из магазина товаров на 20 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу товаров из сетевого магазина на улице Краснопрудной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл ещё в конце сентября, однако о нём стало известно только после ревизии. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

«После поступления заявления сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к преступлению может быть причастен 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и грабёж», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Кража», сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.