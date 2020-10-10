«Балтика» проиграла в гостях «Нижнему Новгороду»

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» уступила в гостях «Нижнему Новгороду» - единственный мяч в составе нашей команды забил Михаил Маркин. Как сообщает пресс-служба балтийцев, он «вколотил мяч в сетку в падении головой».

Увы, итоговый счет составил 2:1 не в нашу пользу.

«Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали седьмую победу подряд и возглавили таблицу ФНЛ. «Балтика» опустилась на 10 место», - сообщили в калининградском ФК, отметив. Что нужно постараться добиться максимального результата в трех ближайших матчах с командами из «зоны вылета».

Игра состоялась в пятницу, 9 октября, на стадионе «Нижний Новгород». Матч посмотрели 4017 зрителей.