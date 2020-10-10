В Калининградской области за сутки выявили 68 новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено еще 68 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Калининградской области составляет теперь 5 038 человек.

За сутки выздоровели девять пациентов. Всего количество выздоровевших возросло до 3 530 человек.

По состоянию на пятницу, 9 октября, в регионе зафиксировано 89 летальных исходов.

Всего же в России за сутки коронавирус выявили у 12 846 человек.

Зафиксировано уже 197 смертей, полностью выздоровел 6 781 человек.