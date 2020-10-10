Пенсионеры, школьники и пять медиков: кто еще в Калининграде заболел коронавирусом

. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай пневмонии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за COVID-19.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 34 работающих (пять медицинских работников, пять служащих; четыре работника учреждений культуры, три работника промпредприятий, два водителя, два сотрудника правоохранительных органов, по одному сотруднику торговых объектов, образования, транспортных узлов, еще 10 работников иных организаций);

- студент БФУ;

- четверо учащихся (школа №56, лицей №18,гимназия №32);

- девять неработающих.