Где бесплатно сделать прививку от гриппа в Калининграде в эти выходные

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининграде продолжаются мероприятия по бесплатной иммунизации взрослого населения (они продлятся до 15 октября).

Как сообщает минздрав региона, привиться от гриппа калининградцам по-прежнему предлагается в мобильном центре здоровья. Время проведения акций – с 10 до 15 часов.

В субботу, 10 октября прививки делают у «Спара» на ул. Аксакова, 125, а в воскресенье, 11 октября, у «Семьи» на ул. Беланова, 85-а. С собой иметь удостоверение личности.

Пройти вакцинацию имеют право жители Калининграда и области, достигшие 18 лет.

Также до 15 октября ежедневно работает выездной медцентр в ТЦ «Европа». Время вакцинации там – с 10 до 20 часов.

Подробный график работы мобильных центров здесь.