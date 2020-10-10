Мэр Янтарного Алексей Заливатский заявил, что его «выкинули» из больницы

Алексей Заливатский. Фото: Александр КАТЕРУША

Алексей Заливатский, которого накануне обвинили в сокрытии доходов, рассказал о том, что его досрочно выписали из больницы по немедленному требованию главврача. Об этом глава Янтарного сообщил на своей страничке в Facebook.

Алексей Заливатский написал, что с понедельника находится на больничном, а в пятницу, 9 октября, его положили в стационар Областной больницы на ул. Клинической. Он прошел тест на COVID-19: «Тест на ковид нужен для входа в стационар, сейчас без отрицательного результата не пускают на лечение».

«Мой лечащий врач осмотрела, назначила лечение, минимум 10 дней лежать... …А в 17:22 звонок от лечащего врача, «Алексей, начмед и главврач требуют немедленно тебя выписать...». О как. Спасибо, медицина. Мне стало все ясно. На территории Калининградской области меня уже и лечить не будут. Встал, собрался и ушел из больницы. Теперь вопрос начмеду и главврачу Областной клинической больницы Калининградской области: кто же вам приказывает выкинуть пациента из больницы в первый день его лечения?», - пишет Алексей Заливатский и отмечает, что «к лечащему врачу никаких вопросов нет и быть не может, она очень хороший человек».

Также глава Янтарного написал, что «взял билет на три ночи, чтобы лететь в московский госпиталь», но потом «просто поехал домой».

«Неподохну», - так закончил мэр свое сообщение.

В областном минздраве оперативно прокомментировали ситуацию.

- Пациент был госпитализирован в областную больницу утром 9 числа. С момента госпитализации там отмечается масса несоответствий, - говорит министр здравоохранения региона Александр Кравченко. - По информации из соцсетей, человек был направлен на госпитализацию, но при этом никаких направлений при госпитализации предоставлено не было.

Кравченко отметил, что по документам пациент сам обратился в больницу, при этом «в документации есть указание на симптомы, при которых обычно оказывается помощь в кабинете так называемой неотложной помощи и человек отпускается дальше с рекомендациями планового лечения по месту жительства».

Министр указывает и на «много несоответствий по медицинской документации, по листкам нетрудоспособности, по данным анамнеза…».

- Вечером 9 числа при обходе пациент не был обнаружен в палате, – сказал Кравченко.

Напомним, утром 9 октября в ходе оперативного совещания в правительстве области Заливатского обвинили в том, что он не указал в декларации доход в размере более 16 млн рублей, а также земельный участок, административное здание и долю супруги в квартире. Речь зашла об увольнении главы Янтарного.

Сам Алексей Заливатский объяснил «Комсомолке», что он собирался отчитаться по 16 миллионам, не указанным в декларации, только в конце этого года.