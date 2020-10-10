В Калининграде для съемок «По законам военного времени 5» ищут актеров на роли пленных немцев

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжаются съемки сериала «По законам военного времени 5». Действие картины разворачивается в послевоенном Кенигсберге.

На очередную киносмену, 11 октября, требуются актеры на роли пленных немцев. Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки» в соцсетях, подойдут мужчины от 20 до 55 лет, худощавого телосложения, ростом до 185 см.

Кроме того, ищут актеров на роли солдат и конвойных.

Съемки сериала продлятся в Калининградской области до конца осени.