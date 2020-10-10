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Из-за аномальной осени в Калининградской области не могут уснуть опасные гадюки

Змеи не спешат уходить в укрытия на зимовку
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Высокая для октября среднесуточная температура воздуха не позволяет гадюке обыкновенной, обитающей в лесах Калининградской области, спрятаться в укрытии на зимовку. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса», на территории которого гадюки тоже водятся.

«В местах обитания ядовитой змеи следует вести себя крайне осмотрительно и сразу обходить стороной замеченное пресмыкающееся», - отмечают в пресс-службе.

Интересно, что для провокации атаки со стороны гадюки бывает достаточно одного лишь присутствия человека или животного. Обычно змея нападает только при самозащите. Впрочем, гадюка при укусе в 25% случаев яд не выделяет.

О том, что нельзя делать при змеиных укусах и о неотложной помощи читайте здесь.

Живой уголок