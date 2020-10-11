Общепит, транспорт, садик и две школы: где в Калининградской области обнаружили COVID-19

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки Калининградской области выявили еще 72 случая коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе, среди заразившихся - воспитанник детского сада №125 (контакт по семье, группа временно закрыта), двое учащихся гимназия №1 Калининграда (контакт в семье) и школы Гурьевска (завоз из Турции), три студента (БФУ имени Канта и колледжа агротехнологии и природоустройства в Гусеве).

Кроме того, коронавирусом заразились 16 пенсионеров, 9 медицинских работников, 6 работников образования, по три работника учреждений культуры и объектов торговли, по два сотрудника предприятий общепита, транспорта, правоохранительных органов, по одному сотруднику предприятий пищевой промышленности, бытовых услуг, служащих, банковских услуг, промышленных предприятий, охранных предприятий, восемь человек работают в иных организациях). Также COVID-19 диагностировали у девятерых неработающих.