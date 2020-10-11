Главу Янтарного Алексея Заливатского вызывали к следователю

Глава Янтарного Алексей Заливатский получил повестку и должен явиться к следователю.

«Пришли домой, в выходной. Трудятся не покладая рук и ног внеурочно. В понедельник в 9.00 я должен явиться к старшему следователю УЭБ и ПК УМВД России. К Каверзневу Константину. Он последние три месяца только моей суперважной персоной и занимается, - написал Заливатский на своей странице в «Фэйсбуке» и добавил: - Я не прячусь и не уехал, я пойду, как ходил уже многократно...»

Напомним, скандал вокруг Алексея Заливатского разгорелся в пятницу. В правительстве области сообщили, что сити-менеджер Янтарного нарушил антикоррупционное законодательство - предоставил неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Губернатор Антон Алиханов поручил первому вице-премьеру Алексею Родину собрать совет депутатов Янтарного и донести до них результаты проверки главы администрации. Это грозит Заливатскому отставкой.