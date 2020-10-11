Домашние матчи «Балтики» покажут в автомобильном кинотеатре

Из-за обострения ситуации с коронавирусом ближайшие домашние матчи «Балтики» против «Чертаново» (13 октября) и «Иртыша» (24 октября) пройдут без зрителей. Для того, чобы болельщики смогли увидеть игры команды, транслировать их будут в автокинотеатре «Ночной дозор».

- Такого в ФНЛ больше никто не делает, - уточнили в пресс-службе клуба.

Владельцам абонементов на сезон 20/21 годов предоставляется право на бесплатное посещение онлайн трансляции матча. Для того, чтобы получить бесплатный билет, необходимо при выборе билета ввести 13-значный штрих-код действующего абонемента в поле «промокод», после чего стоимость выбранного вами билета будет равна 0 рублей.

Билеты за полную стоимость можно приобрести на официальном сайте ФК «Балтика» или в официальном магазине в торгового центра «Европа».