Погода на неделю в Калининграде: будет всего +3 градуса и жесткий ветер

. Фото: Александр Подгорчук

Осень в Калининградской области стремительно набирает силу. Предстоящая неделя принесет нам резкое похолодание и дожди.

По данным портала rp5.ru, относительно теплыми будут лишь несколько ближайших дней. С понедельника по четверг включительно воздух в Калининграде будет прогреваться до +11...+13 градусов. Впрочем, ощущаться эта температура наверняка будет как более низкая. В среду нашу область накроет очередной циклон, который принесет ливни и усиление ветра до 19 метров в секунду (штормовое предупреждение объявляется при 20 м/с).

С четверга стихия начнет отступать, но и температура пойдет на спад. В пятницу синоптики ждут +9..+10, в субботу - всего +7, в воскресенье снова +9. При этом в ночь на субботу похолодает всего до +3 градусов!