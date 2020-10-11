В лесу под Гвардейском нашли останки женщины, которая пропала с собакой год назад

Останки 71-летней женщины нашли в лесу возле поселка Ельняки Гвардейского района. Как сообщает пресс-служба областного СУ СК России, погибшую удалось опознать. Это жительница поселка Гордое того же района.

Пенсионерка пропала год назад. 4 октября Зоя. Я. ушла из дома вместе с собакой и больше ничего о ее местонахождении известно не было.

Установить причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что место, где нашли тело, находится в 8 километрах от поселка, из которого в октябре прошлого года вышла пенсионерка.