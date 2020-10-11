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Прокуратура потребовала оснастить звуковыми сигналами все светофоры Московского района Калининграда

Николай Литвинов
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Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку по информации, полученной от Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, устройства звукового сопровождения для обеспечения безопасного перехода проезжей части слабовидящим пешеходам на разрешающий сигнал установлены лишь на 5 светофорах из 28 действующих. По этому факту в Центральный районный суд было направлено исковое заявление к администрации Калининграда с требованием оборудовать звуковыми устройствами все светофорные объекты.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.