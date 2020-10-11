Прокуратура потребовала оснастить звуковыми сигналами все светофоры Московского района Калининграда

Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку по информации, полученной от Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, устройства звукового сопровождения для обеспечения безопасного перехода проезжей части слабовидящим пешеходам на разрешающий сигнал установлены лишь на 5 светофорах из 28 действующих. По этому факту в Центральный районный суд было направлено исковое заявление к администрации Калининграда с требованием оборудовать звуковыми устройствами все светофорные объекты.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.