В Гвардейске отважные продавщицы не позволили ограбить магазин

В Гвардейске по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник зашел в круглосуточный магазин и спрятал две бутылки водки. Однако продавщицы заметили кражу и пытались остановить злоумышленника. «Одна из женщин схватила подозреваемого за одежду и не отпускала, в то время как вторая вызывала сотрудников полиции. Продавщица смогла выхватить краденый товар у грабителя, после чего он вырвался и убежал», - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили приметы мужчины и задержали его по горячим следам. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.