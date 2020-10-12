В Черняховске инспекторы ГИБДД вынесли из горящего дома пожилого мужчину

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В Черняховском районе инспекторы ГИБДД вынесли из горящего дома 81-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошел в поселке Каменское. Там загорелся одноэтажный дом, огонь охватил чердак и крышу здания

Возгорание произошло в одноэтажном доме в поселке Каменское Калининградской области. Огонь охватил чердак и крышу здания.

В это время инспекторы ДПС лейтенант полиции Владислав Демченко и лейтенант полиции Вячеслав Смычник находились на маршруте патрулирования. Они увидели клубы дыма и поспешили на помощь.

«Одна из жительниц дома выбежала на улицу. Однако внутри остался ее 81-летний супруг, который не мог передвигаться. Полицейские нашли мужчину и отнесли его на безопасное расстояние», - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сообщив о произошедшем в экстренные службы, автоинспекторы вместе с местными жителями начали тушить пожар. Чтобы избежать взрыва, они вытащили из горящего дома баллоны с бытовым газом. Когда пламя не удалось сбить автомобильным огнетушителем, инспекторы стали заливать его водой из резинового шланга, протянутого от соседнего дома. Также они помогли вынести жильцам их личные вещи и ценное имущество.

Прибывшие на место пожарные окончательно ликвидировали возгорание.