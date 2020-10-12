13 медиков, два педагога, детсадовец: У кого в Калининграде за сутки выявлен коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 75 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 17 пенсионеров;

- 49 работающих (13 медицинских работников, два работника образования, три работника предприятий пищевой промышленности, четыре работника сектора ЖКХ, два сотрудника учреждений сферы культуры, два сотрудника промпредприятий, по одному предприятий общепита, торговли, охраны, четыре сотрудника правоохранительных органов, 17 человек работают в иных организациях);

- воспитанник детского сада 46 (выявлен на изоляции);

- восемь неработающих.

Всего в области по состоянию на понедельник, 12 октября, зарегистрировано 5185 случаев заболевания.