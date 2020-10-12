На ул. Автомобильной в Калининграде в ДТП пострадал 8-летний ребенок

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в воскресенье, 11 октября, в двух ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Автомобильной в Калининграде водитель «Форда» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Джили». В результате столкновения травмы получил 8-летний пассажир «китайца».

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в Полесском районе. Там на прямом участке дороги водитель БМВ не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 37-летний пассажир получил телесные повреждения.