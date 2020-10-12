Калининградец лишился автомобиля за долги по кредитке

Житель Нестеровского района лишился автомобиля, задолжав 60 тысяч рублей по кредитной карте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина не проживал по адресу регистрации и не хотел возвращать деньги банку. Однако приставы разыскали его бывшую супругу, которая помогла им разыскать должника.

«Ему пришлось явиться на прием к судебному приставу-исполнителю и предоставить информацию о своем имуществе. В результате на принадлежащий должнику «Фольксваген Пассат» был наложен арест», - отметили в пресс-службе ведомства.

Если в течение десяти дней нестеровец не погасит задолженность, автомобиль будет реализован через систему аукционных торгов Росимущества.