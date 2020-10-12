Главу администрации Янтарного госпитализировали в Москве

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Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом сити-менеджер написал на своей странице в «Фейсбук».

Напомним, в пятницу, 9 октября, в ходе оперативного совещания в правительстве руководитель Службы по противодействию коррупции Калининградской области Александр Кириенко заявил, что сити-менеджер не указал в декларации за 2019 год доход в размере 16,1 млн рублей от продажи недвижимости, а также земельный участок, административное здание и долю супруги в квартире. После этого губернатор Алиханов поручил донести информацию о результатах проверки депутатам Янтарного, которые имеют право расторгнуть контракт с Заливатским.

Сам Заливатский заявил, что сделка была окончательно оформлена в феврале 2020 года, поэтому получение от продажи имущества средства он намеревался указать в декларации за 2020 год.

В субботу, 10 октября, глава администрации заявил, что его внезапно выписали из областной больницы. «О как. Спасибо, медицина. Мне стало все ясно. На территории Калининградской области меня уже и лечить не будут», написал опальный глава. В Минздраве заявили, что никаких направлений при госпитализации представлено не было. Министр здравоохранения Александр Кравченко отметил, что по документам «пациент сам обратился в больницу, при этом «в документации есть указание на симптомы, при которых обычно оказывается помощь в кабинете так называемой неотложной помощи и человек отпускается дальше с рекомендациями планового лечения по месту жительства».

В понедельник, 12 октября, сини-менеджер после госпитализации в московскую клинику заявил, что в событиях, когда его «выкинули из областной больницы и во всех последующих событиях, будет разбираться Генпрокуратура».

«Соответствующее обращение мной направлено», - написал Алексей Заливатский.