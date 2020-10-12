Власти предупреждают калининградцев о штрафах за несоблюдение масочного режима

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградской области активизировались рейды за соблюдением масочного режима. Их организует межведомственная группа, в которую входят представители правительства, УМВД и Росгвардии, сообщила министр регионального контроля Елена Серая.

По её словам, с начала октября на нарушителей составлено 20 протоколов. К ответственности привлечены индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица, а также четыре юридических лица. Злостным нарушителям грозят солидные штрафы, например, для юрлиц они могут составлять от 100 до 300 тысяч рублей.

«Сотрудники Росгвардии и УМВД вправе привлекать граждан к ответственности. По инициативе наших ведомств могут быть оштрафованы организации, то есть юрлица. Для многих особенно небольших предпринимателей – это огромные суммы, и пока мы воздерживаемся от штрафов. Всё-таки наша главная цель - не наказать, а предупредить нарушения масочного режима, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Поэтому в первый раз выносится предупреждение. Но так будет не всегда. Второй раз будут штрафы», - предупредила министр.