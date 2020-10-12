Алиханов сообщил о выделенных 100 млн рублей на ремонт домов в Советске в 2021 году

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На ремонт домов в Советске в 2021 году выделено более 100 млн. рублей. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов. По его словам, эти средства «позволят капитально и комплексно подойти к ремонту многоквартирных жилых домов».

Глава региона отметил, что в решении проблем с ремонтом домов уже очевиден системный подход и положительная динамика

«Последние несколько лет особенно четко понимаем необходимость менять ситуацию и помогать людям, не оставляя их один на один с проблемой изношенного жилого фонда, - написал Алиханов. Яркий пример - Советск. В текущем году из областного бюджета на капитальный ремонт домов в Советске выделена субсидия, которая превышает все вместе взятые предыдущие ассигнования за пять лет существования региональной программы капремонта! Формирование «общего котла» позволили бы только через 10 лет провести подобного рода работы на красивейших домах Советска».