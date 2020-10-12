В Зеленоградске задержали мужчину, поцеловавшего школьницу во дворе гимназии

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В Зеленоградске задержали мужчину, который поцеловал шестилетнюю девочку во дворе гимназии «Вектор» в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел утром 9 октября и попал на записи камер наружного обвинения. После этого сотрудники уголовного розыска стали разыскивать злоумышленника.

Полицейские опросили жителей близлежащих домов, а также прохожих, установили точные приметы злоумышленника и выяснили примерный маршрут его передвижения по городу.

«На территории школы он был в куртке и шапке, а выходя с территории, он их снял и на вокзал зашел совершенно в другом обличии. Благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников на месте происшествия эти детали были установлены и был установлен дальнейший маршрут передвижения подозреваемого, - рассказал начальник ОМВД России по Зеленоградскому району Александр Злобин. – На улице Крылова начали обходить каждый дом. Оказалось, что фигурант ведет достаточно скрытный образ жизни и соседи его мало знают. Несмотря на это, сотрудники полиции установили квартиру, где проживает злоумышленник, он был задержан».

Задержанного доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий. Сейчас полицейские осуществляют оперативное сопровождение расследованию возбужденного уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста».