На калининградца завели дело за сбитого насмерть велосипедиста

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Светлом по факту ДТП с погибшим велосипедистом завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла вечером 3 октября на 3-м километре автодороги «Ижевское-Светлый». По предварительным данным, 59-летний водитель «Рено» сбил 21-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».