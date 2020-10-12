Коронавирус за сутки выявили в 15-ти муниципалитетах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлено 75 новых случаев коронавируса. Случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего случаев выявлено в Калининграде – 42 случая. Шесть случаев зарегистрировано в Гурьевском городской округе, пять – в Черняховском.

По четыре случая подтверждено в Зеленоградском, Правдинском округах, по два – в Багратионовском, Пионерском, Гвардейском, Полесском, городских округах. В шести муниципалитетах за сутки выявлено по одному случаю заболевания: в Светловском, Балтийском, Славском, Ладушкинском, Советском и Мамоновском округах.

Всего в области по состоянию на понедельник, 12 октября, зарегистрировано 5185 случаев заболевания.