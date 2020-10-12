Режиссер Евгений Марчелли поставит в Тильзит-театре спектакль по Булгакову

Театр в Советске. Фото: Александр КАТЕРУША

Евгений Марчелли, который стал художественным руководителем Театра им. Моссовета, приедет в Советск, чтобы репетировать новый спектакль по пьесе Михаила Булгакова. Об этом сам режиссер рассказал «Комсомолке».

«Одна работа будет на сцене театра в городе Советске. Я там выступлю как приглашенный режиссер. В октябре я приеду, и буду ставить «Зойкину квартиру», - сказал Евгений Марчелли.

Премьера намечена на 13 ноября. В постановке будут задействованы актеры из Тильзит-театра.