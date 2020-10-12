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Общество

В Гвардейске пьяный водитель попал ДТП и попытался скрыться от инспекторов ДПС

На мужчину составили административный протокол
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейске инспекторы ГИБДД задержали по горячим следам пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в субботу, 10 октября. На одной из центральных улиц водитель «Мерседеса» врезался в «Ауди» и скрылся.

Вскоре автомобиль нарушителя обнаружили на улице Гагарина. За рулем находился пьяный 38-летий местный житель, который отказался от прохождения медосвидетельствования.

На мужчину составили административный протокол. Его оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на срок от полутора до двух лет.