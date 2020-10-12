Область выделила 68 млн рублей на ремонт коллектора на Тенистой аллее

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Региональное правительство выделило 68,1 млн рублей на проведение аварийно-восстановительных работ участка главного канализационного коллектора на Тенистой аллее в Калининграде. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда правительства, работы должны быть проведены до 31 декабря этого года.

Напомним, провал на проезжей части на тенистой аллее образовался 29 июля, в огромную яму провалился проезжающий автомобиль.