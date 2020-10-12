В Wink появился новый сериал «Слёборн: эпидемия на острове»

Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. «Слёборн» снят режиссером Кристианом Альвартом — создателем высокорейтинговых картин «Пандорум» и «Берлинские легавые». Съемки триллера проходили в 2019 году задолго до пандемии. Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который оказался тесно связан с развитием событий в 2020 году и пандемией коронавируса.

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Сериал наглядно показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности. «Слёборн» — датско-немецкий остросюжетный сериал со скандинавским шармом и затягивающим действием. Кинокартина несомненно понравится любителям сериала «Мост» и других скандинавских и европейских фильмов.

Все восемь эпизодов сериала уже доступны в Wink.

ПАО «Ростелеком»