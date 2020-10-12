В Калининграде возобновляется выдача продуктовых карт

В Калининградской области возобновляется выдача продуктовых карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Карты могут получить официально зарегистрированные в Центре занятости безработные предпенсионеры, инвалиды, одинокие родители с несовершеннолетними детьми, получающие минимальное пособие по безработице на момент подачи заявления.

Для получения данной меры поддержки необходимо обратиться с заявлением за дополнительной разовой выплатой для приобретения продуктов питания в Центр занятости населения. Срок подачи заявления – до 31 октября, телефон горячей линии – 8 (4012) 512-500.

Заявление на получение дополнительной разовой выплаты для приобретения продуктов питания рассматривается комиссией Центра занятости населения. Гражданин после получения решения комиссии о назначении социальной выплаты открывает социальный счет. Для этого необходимо быть владельцем банковской карты «МИР». Заявителю выдается номер этого счета, и он направляет его в Центр занятости населения.