В Калининградской области ввели еще одно ограничение из-за коронавируса

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Калининградской области вернули запрет на регистрацию брака в торжественной обстановке. Сегодня такое постановление подписал губернатор Антон Алиханов. Мера будет действовать до 31 октября.

Торжественная регистрация брака попала под запрет еще во время первой волны распространения COVID-19. Ограничение полностью отменили 10 июля, но в начале октября появилось правило - разрешалось праздновать бракосочетание с количеством гостей не более 30 человек. Теперь расписаться разрешается без приглашенных вовсе. Отметим, что с 1 октября находятся под запретом банкеты и другие массовые мероприятия в ресторанах и кафе области.