Слонихе в Калининградском зоопарке подарили на день рождения фруктовый торт

Преголе 50 лет. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Слониха Преголя в Калининградском зоопарке в понедельник, 12 октября, отметила 50-летие. Ее родителями были индийская слониха Шандра и цейлонский слон Джимми, а сама красавица родилась в нашем зоопарке в 1970 году.

«Наша слониха отличается мягким нравом, добродушием и спокойствием, а киперы стараются сделать жизнь Преголи максимально комфортной. В вольере, кроме бассейна, а слоны любят купаться, есть немало объектов для обогащения среды», - отмечают в пресс-службе зоопарка.

В праздничный день Преголе подарили торт из фруктов и овощей.

В зоопарке слонов кормят сеном из грубой травы, сочной зеленью, ветками деревьев – например, Преголя очень любит иву. Кроме того, в рацион входят фрукты (яблоки, бананы, апельсины), овощи (морковка, свекла, картофель), тыква, арбуз, овсяная каша и комбикорм.

Отметим, средняя продолжительность жизни слонов составляет 60-70 лет.