На матчи «Балтики» и «Локомотива» в Калининграде все-таки пустят зрителей

В Калининградской области вновь меняется набор ограничений, вызванных ухудшением ситуации с коронавирусом. Изменения в постановление правительства области №134 подписал сегодня губернатор Антон Алиханов.

Власти не стали запрещать проведение в Калининграде матчей «Балтики» и волейбольного «Локомотива», но ужесточили условия. Так, на играх балтийцев на стадионе «Калининград» могут быть заняты только 20% мест на трибунах. Для «Локомотива» правила еще более строгие - пустят 10% зрителей.

Напомним, что в октябре также ограничивается число занимающихся в спортивных секциях, фитнес-центрах и иных физкультурно-оздоровительных организациях. Теперь группы не могут состоять более чем из 12 человек.

Под запрет до 31 октября попала торжественная регистрация брака.