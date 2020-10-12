Во вторник в Калининграде проверят уличные сирены

Во вторник, 13 октября, в Калининграде пройдет проверка работоспособности уличных сирен. В 11.00 произойдет их кратковременное включение.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кратковременное звучание сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Главного управления МЧС России по Калининградской области в разделе «Система оповещения населения Калининградской области».