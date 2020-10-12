В Детской областной больнице Калининграда умер младенец

Ребенок скончался в Детской областной больнице Калининграда 2 октября. Как сообщает klops.ru со ссылкой на начальника пресс-службы областного СУ СК Наталью Гацко, следователи проводят проверку.

Малыш появился на свет вместе с братиком 13 сентября в Перинатальном центре - женщина родила двойню. Через четыре дня у одного из сыновей поднялась температура, мальчика увезли на «скорой помощи» в Детскую областную больницу. Дежурный врач не нашел причин для госпитализации и отправил мать с ребенком домой, где его позже осмотрел участковый. Утром 2 октября состояник младенца ухудшилось и его снова увезли в Детскую областную больницу, гден оо умер спустя час.