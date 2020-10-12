В Железнодорожном хотят установить «пивной» фонтан

Один из двух вариантов скульптуры. Фото: Инстаграм

Областной Фонд капитального ремонта сообщил о планах установить на центральной площади Железнодорожного фонтан и украсить его скульптурой.

- Исторически в Балтийском регионе много дождей , короткое лето, и потому практически не делали фонтаны в виде "голых" чаш, - сообщается на странице Фонда в Инстаграме. - Предлагается подойти более последовательно и традиционно для городской культуры Прибалтики: сделать в Железнодорожном фонтан-скульптуру. В качестве стилистического и жанрового ориентира можно взять старый утраченный ныне фонтан в Балтийске (до 1945 года - Пиллау) с чашей-винтом, и где скульптурным сюжетом была юмористическая городская сценка "драка двух мальчишек".

Сюжетом для нового фонтана может быть фирменная для Железнодорожного тема - пиво (пивоварни всегда были в этом городке). Скульптура будет изображать мужичка, которыи несет кружки и бочонок, запинается и разливает содержимое. Собственно, калининградцам предложили выбрать один из двух вариантов, разработанных известным скульптором Андреем Следковым. Первый - мужик идет и запинается, второй - мужик падает с бочонка.

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