В Гусеве мужчина после неудачной рыбалки обокрал чужой дом на 100 000 рублей

Пострадавший обнаружил пропажу холодильника и духовки общей стоимостью 100 000 рублей после возвращения из отпуска. Дверь в дом была вскрыта.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские проверили ранее судимых лиц, а также изъяли с места происшествия следы протектора шин. Выяснилось, что следы принадлежат автомобилю ранее судимого местного жителя. В его жилище и было обнаружено краденое имущество.

Оказалось, что грабитель постоянно ездил на рыбалку мимо дома потерпевшего. В очередной раз, возвращаясь без улова, мужчина решил поживиться чужим имуществом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.