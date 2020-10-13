С 14 октября меняется расписание поезда Калининград-Зеленоградск

Как сообщает пресс-служба КЖД, с 14 октября пригородный поезд №7121 Калининград-Южный – Зеленоградск меняет нумерацию на 6811 и будет курсировать по измененному расписанию. В частности с Южного вокзала поезд будет отправляться в 15:05 (на 1 час 15 минут раньше, чем сейчас) и прибывать в Зеленоградск в 15:44. Увеличение времени в пути связано с тем, что теперь поезд будет следовать по маршруту со всеми остановками.

Напомним, что в летнем сезоне поезд №7121 следовал до Зеленоградска по ускоренному графику с минимальным количеством остановок.